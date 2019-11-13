Galatasaray'ın divan toplantısında bomba Falcao detayı

Galatasaray Spor Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda konuşan Turcan Bolayır, ''Fransa'dan bir pilava davet edildim. 'Falcao 3,5 senedir bu adam sakat, bunu alırken dikkat edin' dediler.'' ifadelerini kullandı.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek, eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Mustafa Cengiz katılmadı

Toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz katılmazken, yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Dilek Kutlu yer aldı. Öte yandan divanda eski Başkan Dursun Özbek de bulunuyor.

Eşref Hamamcıoğlu: Ben başkanlığa aday değilim

Eşref Hamamcıoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı; ''Başkan Mustafa Cengiz'e 'günaydın' dedim, cevap vermedi. Ceketimi düzeltirken kolum çarptı. Her omuz sürttüğümüz yerde kavga mı ediliyor? Sevgili başkanımız, 'sıkıştım az öteye gider misin' dedi, ben de gittim. 'Daha sonra başkan mezarı ortalamam lazım'. Ben başkanlığa aday değilim. Muhalefetin ismi de değilim. Galatasaray Başkanı'nı genel kurul seçer, kimse atamaz!"

'Falcao 3,5 senedir bu adam sakat, bunu alırken dikkat edin'

Galatasaray Divan Üyesi Turcan Bolayır, ''Yeniliyorsunuz bari adam gibi yenilin. Bakıyorum gülüyorlar ya. 6-0 mağlup olmuşsun gülüyorsun. Fransa'dan bir pilava davet edildim. Çocukların bir kısmı 'Falcao 3,5 senedir bu adam sakat, bunu alırken dikkat edin' dediler. Scout ekibi ne iş yapıyor ya? Şart mı dışarıdan milyonlarca Euro vererek bunları getiriyorsunuz. Ülke puanını düşünür mü ya bu? Ülke puanından haberi var mı?'' şeklinde konuştu.

''Seçim olsun, kırgınlıklar ortadan kalksın''

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak ise "Galatasaray'da erken seçim kararı alınarak, bir güven tazelemesi şarttır, bu artık kaçınılmaz. Gerekirse mevcut yönetim de seçime girsin ama bu seçim olsun, kırgınlıklar ortadan kalksın.'' dedi.