ORC'nin yeni anketi şok etti! Meclisteki iki parti baraj altında kalıyor

En son 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimini neredeyse nokta atışı bilerek dikkatleri üzerine çeken ORC Araştırma'dan yeni bir anket geldi. 'Bu pazar seçim olsa' sorusuna yanıt arayan anketin sonuçları şok eden cinsten.

Anketten çıkan sonuçlara göre AK Parti yüzde 32,7 CHP yüzde 25,9 MHP ise yüzde 15,4 oy oranına sahip. Sonuçları bu şekilde olması halinde şuan mecliste bulunan 2 parti baraj altında kalıyor.

ORC Araştırma, 9-12 Kasım 2019 tarihleri arasında 42 ilde toplamda 4156 kişi ile yüz yüzde görüşme yöntemiyle "Siyasi gündem araştırması" anketi düzenledi.

İşte şok eden ankette ortaya çıkan tablo