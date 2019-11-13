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Cübbeli Ahmet Hoca'dan tarihi Erdoğan Trump görüşmesiyle ilgili dikkat çeken çağrı!

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dünya siyasetini yakından ilgilendiren ve önemli kararların alınacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesiyle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Tüm dünya kamuoyunun merakla beklediği ve dünya siyasetini çok yakından ilgilendiren tarihi görüşme için Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Cübbeli 'bu bir vatan meselesidir, parti meselesi değildir' diyerek dua çağrısında bulundu.

İşte Cübbeli'nin Twitter'dan yaptığı o çağrı;

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