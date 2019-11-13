Kolay börek tarifleri kaymaklı büzme börek nasıl yapılır?

Kaymaklı büzme börek tarifi tam da sizin aradığınız kolay börek tariflerinden. Yufka kullanılarak yapılan kaymaklı büzme börek tarifi için malzemeler ve böreğin pişirilme detaylarını sizler için derledik.

Farklı ve kolay börek tarifi arayanlar kaymaklı büzme börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Börek tarifindeki resimler iştah kabartan türden. Kaymaklı büzme börek tarifi için gerekli malzemeler listesinde 4 yufka, 4 yumurta

1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 100 g kaymak, 1 paket kabartma tozu var. Peynirli harç için ise 250 gram tatlı lor peyniri, 200 gram tel peyniri ve 1 küçük kase doğranmış yarı kurutulmuş domates bulunuyor.

Kaymaklı büzme börek nasıl yapılır sorusunun yanıtı ise şöyle: Yumurtayı, yoğurdu ve sıvı yağı çukur bir kasede çırpın. Kaymağı ekleyip birkaç dakika daha çırpmaya devam edin. En son kabartma tozunu da ilave ederek tahta kaşıkla karıştırın. Ayrı bir kapta tüm peynirleri ve zar şeklinde doğranmış kurutulmuş domatesleri karıştırın. Yufkayı tam açarak tezgaha yayın. Yufkanın yarısına peynirli karışımın 1/4’ ünü yayın. Boşta kalan yufkayı üzerine kapatarak yarım ay şeklini elde edin. Yufkayı kısa kenarından başlayıp pile şeklinde bitişik olacak şekilde büzün. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yan yana yerleştirin. Yufkaların üzerine kaşık yardımıyla iyice yedirerek kremalı sostan dökün. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.