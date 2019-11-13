Diyanet'ten kampanya filmleriyle ilgili iddialara yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kampanya filmlerine fahiş miktarda paraların ödendiği iddialarını yalanlayarak, söz konusu haberlerde yer alan rakamların sadece kısa filmlerin değil etkinlikler için yapılan hizmet alımının tamamını kapsadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kısa filmlerine ödenen ücretlerle ilgili iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Bu kapsamda 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiği hatırlatılarak, bu temanın ailenin değeri, korunması ve güçlendirilmesi hususunda ortak bilinç oluşturulması ve aileyi ayakta tutan dini, ahlaki ve manevi değerlerin gündeme taşınması amacıyla belirlendiği kaydedildi.

"4 kısa filmde İnternet bağımlılığının olumsuz etkisi anlatıldı"

Mevlid-i Nebi Haftası için hazırlanan dört kısa filmde, internet bağımlılığının aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkisinin anlatıldığı aktarılarak, teknoloji bağımlılığının çoğu zaman ailede sağlıklı bir iletişime engel olduğuna, kadının ilgi ve emeğini görmezden gelme ya da çocuğun sevgi ve şefkat ihtiyacını fark edememek gibi olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkatin çekildiği bildirildi.

"Hizmet alımının tamamı için belirlenen bedeldir"

Kısa filmlerin bütün olarak değerlendirilmesi durumunda konseptin ailede bütün bireylerin hassasiyete ve nezakete davet edildiğinin görüleceği belirtilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer yandan bazı gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Mevlid-i Nebi Haftası kampanya filmleri için ödenen hizmet alım bedeli konusunda gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verilmesi üzücüdür. Zira söz konusu haberlerde zikredilen rakamlar, sadece kısa filmlerin değil Mevlid-i Nebi Haftası'na dair konsept üretimi, görsel tasarımlar, afiş, bilboard ve davetiyeler, uzun sinevizyon filmi ve basın lansmanı olmak üzere hizmet alımının tamamı için belirlenen bedeldir. Dolayısıyla Başkanlığımıza yönelik bu iddiaların yeterince araştırma yapma ya da Başkanlığımızdan bilgi alma gibi bir gayret gösterilmeksizin ortaya atılan, iyi niyetten yoksun ve maksatlı yayınlar olduğu açıktır. Başkanlığımıza yönelik yürütülen bu yanlış ve olumsuz bilgilendirmeye itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

"Kadın, kocasına bir çay getirmiş, bir kek getirmiş buna tahammül edemiyorlar"

Kısa filmlerden birinde kadının eşine çay getirmesinin eleştirilmesiyle ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu görüşe tepki göstererek şunları söylemişti:

"Bizim geleneğimiz ve medeniyetimizde gençler birbirine hizmet etmeyecek mi? Kadın, kocasına bir çay getirmiş, bir kek getirmiş buna tahammül edemiyorlar, getirmeyecekmiş efendim. Böyle bir şey olur mu? Bizim medeniyetimizde kadın görevini yapacak, erkek görevini yapacak. Dolayısıyla aile bağları işte bu şekilde yok edilmeye çalışılıyor. Bizim bu anlayışımızın dışında olan kesimler sürekli bir şeyler pompalamaya çalışıyor, bağlarımızı zayıflatmaya çalışıyor, kötülükleri artırmaya çalışıyor. Bu açıdan ne olur çocuklarımıza sahip çıkalım."