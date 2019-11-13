ING Bank konut kredisi faiz oranını düşürdü Bakın faizi kaça indirdi!

Geçtiğimiz aylarda 3 kamu bankasının başlattığı ve sonrasında özel bankaların da dahil olduğu konut kredisi faiz oranını indirimi kampanyasına bir banka daha katıldı.

Konut almak isteyen vatandaşlarımıza, şu sıralar sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce 3 kamu bankasıyla başlayan, ardından birkaç özel bankanın devam ettirdiği konut kredisi faiz oranı indirimlerine bir yenisi eklendi.

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını düşürdü. Yeni kampanya ile banka 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi. Kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de yararlanabilecek.

"Konut almak isteyen ancak faizlerin düşmesini bekleyen tüketicileri harekete geçirmeyi hedefledik"

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Konut almak isteyen ancak faizlerin düşmesini bekleyen tüketiciler için hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile hem ekonomiyi desteklemeyi hem de müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.