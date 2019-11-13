İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! DEAŞ ve FETÖ'yle ilgili bomba gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen son dakika açıklamalar heyecan yarattı. Soylu, 'DEAŞ'ın en önemli adamını Suriye'de ele geçirdik' derken FETÖ'yle ilgili de önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyon olacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu. DEAŞ konusunda bomba bir gelişmeyi paylaşan Süleyman Soylu şu bilgileri verdi:



-DEAŞ'ın yine çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye’de ele geçirdik. Verdiği bilgilerle neler yaptığının, neler ortaya koyduğunu bir şekilde ifade etmektedir. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Biz devletiz.

FETÖ'ye çok önemli operasyon

FETÖ'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirken Süleyman Soylu, "heyecan yaratan' bir operasyonu haber verdi. Soylu şunları söyledi:



-Bu FETÖ meselesini dibini kazıyana kadar; kim ne söylerse söylesin vazgeçmeyiz, vazgeçen namerttir. Ve bir şeyi daha söyleyeyim, bunu da korucularımız huzurunda söyleyeyim.

FETÖ’ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonla daha geliyoruz, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor.

Bu musibetleri, bu ülkenin üzerinde kötü bir emel düşünmeyene kadar kazımaya kararlıyız. Burada şahsımızın olup olmaması çok önemli değildir. millet bu kararı vermiş. Hiç kimse aman bu adamlar değişir de başkaları gelir, bu mücadele biter diye beklemesin. Bu mücadeleyi bu milletin evlatları sonuna kadar sürdüreceklerdir.

Almanya ve Hollanda teröristlerini alacak

DEAŞ'lıların sınır dışı edilmesi olayına değinen Bakan Soylu, Almanya ve Hollanda'nın sınır dışı edilen militanlarını alacaklarını haber verdiklerini söyledi. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

DEAŞ'lıları teslim alacaklar

-Suriye'de şu anda gözetimimiz altında bulunan Resulayn ve Tel Abyad'da TSK'nın ve Suriye Milli Ordusu’nun yakalayıp, kendi gözetimimiz altında; bizim Cerablus ve Azez bölgesinde şu anda alanda tuttuklarımız da dahil olmak üzere kendi memleketlerine mensup olan DEAŞ'a mensup teröristler, aynı zamanda eşleri ve çocukları her birini alacaklarını dün akşam itibariyle teyit ettiler.

Kimsenin teröristinin oteli değiliz

Diğer ülkelerden de aynı işbirliğini, aynı yakınlığı ve aynı yapıcı tutumu beklediğimizi burada huzurunuzda söylemek istiyorum. Onun için eğer terörle hep birlikte mücadele edilecekse kusura bakmayın herkes teröristine sahip çıkacak. Biz kimsenin turistinin otağı değiliz, misafirhanesi değiliz. Ve şunu söyleyeyim, sınır içinde de dışında da operasyonlarımız devam ediyor.