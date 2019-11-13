SON DAKİKA
FETÖ darbe çağrışımı davasında tahliye oluktan sonra gözaltına alınan Ahmet Altan yeniden tutuklandı. Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! DEAŞ ve FETÖ'yle ilgili bomba gelişme

İnternet Haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen son dakika açıklamalar heyecan yarattı. Soylu, 'DEAŞ'ın en önemli adamını Suriye'de ele geçirdik' derken FETÖ'yle ilgili de önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyon olacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu. DEAŞ konusunda bomba bir gelişmeyi paylaşan Süleyman Soylu şu bilgileri verdi:

-DEAŞ'ın yine çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye’de ele geçirdik. Verdiği bilgilerle neler yaptığının, neler ortaya koyduğunu bir şekilde ifade etmektedir. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Biz devletiz.

FETÖ'ye çok önemli operasyon

FETÖ'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirken Süleyman Soylu, "heyecan yaratan' bir operasyonu haber verdi. Soylu şunları söyledi:

-Bu FETÖ meselesini dibini kazıyana kadar; kim ne söylerse söylesin vazgeçmeyiz, vazgeçen namerttir. Ve bir şeyi daha söyleyeyim, bunu da korucularımız huzurunda söyleyeyim.

FETÖ’ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonla daha geliyoruz, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor.

Bu musibetleri, bu ülkenin üzerinde kötü bir emel düşünmeyene kadar kazımaya kararlıyız. Burada şahsımızın olup olmaması çok önemli değildir. millet bu kararı vermiş. Hiç kimse aman bu adamlar değişir de başkaları gelir, bu mücadele biter diye beklemesin. Bu mücadeleyi bu milletin evlatları sonuna kadar sürdüreceklerdir.

Almanya ve Hollanda teröristlerini alacak

DEAŞ'lıların sınır dışı edilmesi olayına değinen Bakan Soylu, Almanya ve Hollanda'nın sınır dışı edilen militanlarını alacaklarını haber verdiklerini söyledi. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

DEAŞ'lıları teslim alacaklar

-Suriye'de şu anda gözetimimiz altında bulunan Resulayn ve Tel Abyad'da TSK'nın ve Suriye Milli Ordusu’nun yakalayıp, kendi gözetimimiz altında; bizim Cerablus ve Azez bölgesinde şu anda alanda tuttuklarımız da dahil olmak üzere kendi memleketlerine mensup olan DEAŞ'a mensup teröristler, aynı zamanda eşleri ve çocukları her birini alacaklarını dün akşam itibariyle teyit ettiler.

Kimsenin teröristinin oteli değiliz

Diğer ülkelerden de aynı işbirliğini, aynı yakınlığı ve aynı yapıcı tutumu beklediğimizi burada huzurunuzda söylemek istiyorum. Onun için eğer terörle hep birlikte mücadele edilecekse kusura bakmayın herkes teröristine sahip çıkacak.  Biz kimsenin turistinin otağı değiliz, misafirhanesi değiliz. Ve şunu söyleyeyim, sınır içinde de dışında da operasyonlarımız devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erdoğan ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı! O da cama çıkıp onları selamladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Pedro bombası! İlk görüşme olumlu geçti
Devlet Bahçeli'den Erdoğan Trump görüşmesi için çarpıcı yorum!
Erdoğan-Trump zirvesine saatler kala ABD'den kriz çıkaracak YPG açıklaması
İsmail Küçükkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na suya zam tepkisi
Ahmet Altan neden gözaltına alındı? Mahkeme kararında çarpıcı ifadeler
'Tarihin en kötü ve en sinsi darbesi yapıldı'! Evo Morales kaçmıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş
THY Euroleague’de 8. hafta heyecanı
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi İzlanda
Meclis Başkanı Mustafa Şentop CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek
KYK sonuçları açıklanıyor YURTKUR sonuç sorgulama ekranı açılıyor
Emekli olunca ne kadar maaş alırım 2019 hesaplama
Yorumlar 9 yorum