Fenerbahçe'de Pedro bombası! İlk görüşme olumlu geçti

Fenerbahçe sportif direktörü Comolli, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pedro ile İngiltere’de bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız oyuncuyla ilk görüşme olumlu geçti.

Süper Lig'de zirve yarışı Fenerbahçe yeni sezon için şimdiden start verdi. Finansal Fair Play anlaşmasına takılmak istemeyen yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla şimdiden görüşmelere başladı. Sportif Direktör Comolli, Chelsea ile sezon sonunda yolları ayrılacak olan Pedro ile ilk görüşmeyi yaptı.

İlk görüşme olumlu geçti

Takvim'in iddiasına göre; 32 yaşındaki İspanyol futbolcuyla İngiltere'de ön görüşme yapan Comolli'nin burada fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan ilk görüşmede Pedro'nun yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Anlaşma zemini aranacak

Comolli'nin Pedro ile Ocak ayında bu kez resmi görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. Bu görüşmeye İspanyol yıldızın menajeri de katılacak. Böylece anlaşma zemini aranacak.

Bu sezon 8 resmi maçta oynadı

Chelsea'de 5 sezondur forma giyen Pedro daha önce de 9 sezon Barcelona'da top koşturdu. Yıldız oyuncu bu sezon 8 resmi maçta oynadı.