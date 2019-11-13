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Fatih Terim Emre Kılınç ve Mert Hakan'ı istiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer edilmesi için yönetime rapor verdi.

Sezon sonunda Selçuk İnan’ın ayrılacak olması nedeniyle orta sahada Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı dışında yerli oyuncusu kalmayacak olan Galatasaray, Yiğidolar’ın başarısında önemli pay sahibi olan Emre ve Mert Hakan’ın performanslarını incelemeye başladı.

İkisi de skorer isim
Sol açık da oynayabilen 25 yaşındaki Emre Kılınç, 10 maçta 3 gol attı, 5 asist yaptı. On numarada görev yapan Mert Hakan ise 12 maçta 4 gol kaydetti.

Sözleşmeleri 30 Haziran 2020’de bitiyor
Sözleşmeleri 30 Haziran 2020’de bitecek iki isim, ocak ayından itibaren istedikleri kulüple görüşme yapabilecek.

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