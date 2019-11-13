Erdoğan-Trump zirvesine saatler kala ABD'den kriz çıkaracak YPG açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump zirvesine saatler kala ABD'li üst düzey yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada YPG ile işbirliğine devam edeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın bugün Washington'daki görüşmesine saatler kaldı. ABD üst yönetiminden yetkilinin yaptığı açıklamanın zamanlaması dikkat çekti.
"İşbirliğini bitirmeyi düşünmüyoruz"
Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini bitirmeyi düşünmediklerini açıkladı.
'SDG'ye verilen desteğin kesilmesi' talebi
Türkiye saati ile 20.00'de gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinden önce ABD'den gelen bu mesaj, Türkiye'nin "SDG'ye verilen desteğin kesilmesi" yolundaki talebine ters düşüyor.
İsmi açıklanmayan üst düzey yetkili, ABD ile Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri konusundaki sorununu da çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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