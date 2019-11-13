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ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in kafası karışık: Henüz tam bir karar almadık

SURİYE’de kaç ABD askerinin kalacağıyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, henüz tam bir karar almadıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: Komutanın dönmesini ve beni detaylar hakkında bilgilendirmesini bekliyoruz. Bu bilgilere bakma fırsatım olacak ve General Miley’in tavsiyelerini dikkate alarak ya değişiklikler yapacağız ya da olduğu gibi onaylayacağız.

Sayı 500 ila 600 diye telaffuz edilmişti

Daha önce, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye’de 500 ila 600 Amerikan askerinin kalacağını belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı, söz konusu asker sayısının General Milley’in dile getirdiği sayılar olduğunu da belirtti.

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