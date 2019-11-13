Furkan Korkmaz'lı Philadelphia Cedi'li Cleveland'ı yendi

NBA'de Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, evinde Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers'ı 98-97 mağlup etti.

Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ı karşı karşı getiren maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 98-97 yendi. Baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmanın bitimine 13 saniye kala Joel Embiid skoru 98-97 getirdi. Son topta Kevin Love'ın üçlük denemesi başarısız olunca ev sahibi takım gecenin kazananı oldu.

Son 7 maçın 6'sında çift hanelere ulaşan Furkan Korkmaz, 10 sayı, 4 ribaund, 1 asistle oynadı. Cedi Osman ise karşılaşmayı 4 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile tamamladı.

Philadelphia'da Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaund, 4 asist, 2 blokla galibiyetin öncüsü olurken, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı üretti. Cleveland'da Kevin Love 20 sayı, Jordan Clarkson 20 sayı, Tristan Thompson 17 sayıyla mücadele etti.

Gecenin toplu sonuçları

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 111-85 Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 98-97 Miami Heat-Detroit Pistons: 117-108 Chicago Bulls - New York Knicks: 120-102 Phoenix Suns - Los Angeles Lakers: 115-123 Denver Nuggets - Atlanta Hawks: 121-125 Utah Jazz - Brooklyn Nets: 119-114 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 107-99