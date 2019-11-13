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Teksüt Bandırma deplasmanda güldü

Demirören Haber Ajansı

Teksüt Bandırma, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5’inci maçında deplasmanda Rasta Vechta’yı 81-73 mağlup etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 5’inci hafta mücadelesinde Teksüt Bandırma deplasmanda Almanya temsilcisi Rasta Vechta’ya konuk oldu.

Maça savunmada etkili başlayan Bandırma ekibi, ilk periyodu 18-13 önde kapattı. İki takımında hücumda etkili olduğu 2’nci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Teksüt Bandırma, soyunma odasına 39-37 önde girdi. 3’üncü periyotta savunmada rakibine kolay atış şansı tanımayan deplasman ekibi, karar periyoduna 60-51 önde girdi. Son periyotta da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Teksüt Bandırma, karşılaşmadan 81-73’lük skorla galip ayrıldı ve gruptaki 2’nci galibiyetini elde etti.

Teksüt Bandırma’da Tyler Kalinoski 20 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi olurken Omar Prewitt de 17 sayıyla mücadele etti.

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