Hadi Özışık'tan Kılıçdaroğlu'na: Muhalefet lideri bunu diyemez!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hatırlatan Özışık, bir muhalefet liderinin ülkenin cumhurbaşkanına karşı böyle ifadeler kullanamayacağının altını çizdi.

Haber Global ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Eşit Ağırlık' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve gündeme ilişkin çok sayıda konu tartışmaya açıldı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da katıldığı canlı yayında, özellikle ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermiş olduğu mektup üzerinden sert tartışmalar yaşandı.

Programın katılımcılarından Barış Yarkadaş'ın Trump'ın mektubu sonrası Erdoğan'ın ABD'ye gitmesinin yanlış olduğunu söylemesi Hadi Özışık'ın tepkisine neden oldu. Özışık bireysel düşüncelerle ülke yönetimi arasında büyük farklar olduğuna vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen tepkinin yersiz olduğunu ifade etti.

'Cumhurbaşkanının arkasından böyle konuşamazsınız'

Özışık konunun tartışıldığı anlarda şöyle konuştu: ''Bu ülkenin Cumhurbaşkanı yabancı ülkedeyken arkasından senin namusun, senin şerefin, senin haysiyetin şeklinde konuşamazsınız''

Barış Yarkadaş'ın mektup tartışması sırasında CNN International'da yayınlanan bir bilgiyi paylaşarak, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında mektuptaki ifadelerin aynısını yüzüne de söyleyebileceğini ifade etmesi tartışmanın alevlenmesine neden oldu. İnşallah böyle bir şey olmaz temennisinde bulunan Yarkadaş'a Hadi Özışık; 'Sizin hoşunuza gider bayram edersiniz' şeklinde cevap verdi.

Mektubu rulo yapar teslim eder

Hadi Özışık konuşmasının devamında ise; ''Bizim cumhurbaşkanımız şu anda Amerika'da. Sen mektup taşıyıcısı mısın dediğiniz kağıt parçasını aldı cebine bu ağır bir cevaptır. Bir şeyi götürüyorsunuz iade ettiğinizde, bir şeyi iade etmek ağırdır. Al kardeşim dersin şöyle rulo yaparsın teslim edersin, orada anlayan herkes anlar ne yapılması gerektiğini'' ifadelerini kullandı.

Baydemir'in açıklaması neden zorunuza gitmedi?

Barış Yarkadaş'ın mektup üzerinden eleştirilerine devam etmesi üzerine tekrar söz alan Özışık, Türkiye'ye BBC'nin önünde hakaret eden Osman Baydemir'in konuşmasının neden bu mektup kadar tepkisine neden olmadığını ve zoruna gitmediğin sordu.

Bir muhalefet lideri bunu diyemez



Hadi Özışık sözlerinin sonunda ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamaları üzerinden yüklenerek; ''Her ne olursa olsun bir muhalefet lideri bu ülkenin cumhurbaşkanına senin bu ülkede yerin yok diyemez'' şeklinde konuştu.