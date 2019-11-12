Club Brugge ile G.Saray arasında Diagne krizi!

Club Brugge, Diagne'yi geri yollamak istediğini ve kiralık ücretinde kalan 2.45 milyon Euro'yu ödemek istemediğini belirtti. G.Saray'ın cevabı: Hayır

Club Brugge, Galatasaray'dan 3.35 milyon euro karşılığı kiraladığı Mbaye Diagne'yi göndermek istiyor ancak 2.45 milyon Euro'luk detay bu karara engel oluyor.

PSG maçında takımın penaltıcısı Hans Vanaken olmasına rağmen penaltıyı kullanmakta ısrar eden ve kaçıran Mbaye Diagne, maçtan sonra takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan ve para cezasına çarptırılan Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a geri gönderilmesi kararı verildi.

Belçika basınında yer alan habere göre; Diagne için şu ana kadar Galatasaray'a 900 bin euro ödeyen Club Brugge, Senegalli oyuncuyu göndermek ve ücretin kalanını da ödemek istemedi. Ancak, Galatasaray böyle bir şeyin mümkün olmadığı ve ücretin tamamının ödenmesi gerektiği cevabını iletti.

Club Brugge, Galatasaray'ın cevabı sonrası zora düştü. Hem oyuncuyu gönderip hem de ücretin tamamını ödemek istemeyen Belçika kulübünün ocak ayı sonuna kadar orta noktanın bulunması için görüşmelerini sürdüreceği bilgisi verildi.

"DIAGNE'Yİ DERHAL GÖNDERİRİM"

Belçika'da yayın yayan RTBF'nin La Tribune programında konuşan Club Brugge'ün eski oyuncusu Phillippe Albert, Mbaye Diagne konusunu yorumladı.

Albert, "Diagne, PSG maçında çok ileri gitti. Bu onun ilk hatası değil. Gerçekten kabul edilemez davranışları var. Hans Vanaken takımın kaptanıyken onu ezip geçti. Ayrıca, orada Ruud Vormer gibi takımın önemli isimlerinden birini de dinlemiyor. Bu saatten sonra teknik direktör Clement'in yerinde olsam Diagne'yi derhal takımdan gönderirim." yorumunu yaptı.





KAYNAK: SPORX