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İsraillilerin yüzde 53’ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana

Anadolu Ajansı

İsrailli bir düşünce kuruluşu tarafından yapılan ankete göre, İsraillilerin büyük çoğunluğu Türkiye ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesini istiyor.

İsrail'in Ramat Gan kenti merkezli İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü (MITVIM) tarafından 700 kişinin katılımıyla yapılan ankete göre İsraillilerin yüzde 53'ü Türkiye ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesinden yana, yüzde 32'si ise buna karşı çıkıyor.

MITVIM’in “İsrail'in Dış Politika Endeksi 2019” başlığıyla, yüzde 3,5'lik bir hata payıyla eylül ayında gerçekleştirdiği ankette, Türkiye ile ilişkilere ilişkin net bir tavır sergilemeyenlerin oranı ise yüzde 15.

Ankette ayrıca, İsraillilerin yüzde 45’i iki devletli çözümü destekleyen Avrupa Birliğini (AB) 'düşman' olarak görüyor.

İsraillilerin yüzde 68’i, Tel Aviv yönetiminin Orta Doğu ülkeleriyle iş birliğinin mümkün olduğuna inanırken, yüzde 20’sine göre ise bu mümkün değil.

İsrail’in Körfez ülkeleriyle İsrail-Filistin barış sürecinde bir ilerleme kaydedilmese dahi barış anlaşması yapılabileceğine inananların sayısı yüzde 46 iken, barış sürecinde ilerleme kaydıyla Körfez ülkeleriyle barışa inanların sayısı yüzde 32, görüş belirtmeyenlerin sayısı ise yüzde 22.

Ankete göre, İsraillilerin yüzde 61'i Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı barış için bir ortak olarak görmüyor, Abbas’ın 'ortak' olduğunu düşünenlerin sayısı yüzde 20, belirli bir görüşü olmayanların oranı ise yüzde 19.

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