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Serdar Ali Çelikler Falcao gerçeğini açıkladı! İşte döneceği tarih

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Medipol Başakşehir maçıyla döneceği beklenen Falcao'nun Trabzonspor maçına yetişeceğini söyledi.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

''Mustafa Cengiz kazanırsa daha güçlü olur''
Galatasaray'da yaşanan gelişmeler değerlendiren Serdar Ali Çelikler, ''Mustafa Cengiz'e negatif bir bakış var. Seçim gündemde. Mustafa Cengiz aday olacak. Onun yolunu açacaklar. Galatasaray seçime giderse Mustafa Cengiz kazanır. Kazanırsa daha güçlü olur. Bundan önceki seçimlerde güçlü değildi. Şimdi kuvvetli olur.'' dedi.

''Falcao, Trabzonspor maçına yetişir diyorlar''
Radamel Falcao'nun sahalara dönüşünün uzayacağını belirten Çelikler, ''Galatasaray'ın Falcao'suz, Feghouli'siz şampiyon olamaz. Belhanda'dan vazgeçebilirsin. Nzonzi ve Lemina'da birisi fazla. 4-5 kaliteli isme ihtiyaç var. Fatih Terim'in aynı 11 ile devam edeceğini düşünmüyorum. Falcao'nun söylendiği gibi Başakşehir ve Club Brugge maçlarında kesin oynamaz.  Falcao, Trabzonspor maçına yetişir diyorlar.'' ifadelerini kullandı.

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