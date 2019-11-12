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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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