HABER /  GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine tepki: Hazmedemediler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile temalı kamu spotu nedeniyle kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Erbaş, "Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile temalı kamu spotuna yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Kadının 'hizmetçi' olarak gösterildiği görüşüne tepki gösteren Erbaş, şunları söyledi:

"Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler. Bununla ilgili meclise önerge bile verdiler. Bir kadının eşine çay getirmesi, kek getirmesi, kocasının da kadınlara karşı görevlerini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi?"

Diyanet'in söz konusu kamu spotu şöyleydi;

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fitch şaşırtmaya devam ediyor! 20 Türk bankası için önemli açıklama
Canan Kaftancıoğlu'nun korumları geri çekildi Hadi Özışık işin aslını açıkladı
Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu merak ediliyor! İşte biyografisi
Fatih Terim 17'lik Erencan Yardımcı'ya bel bağladı
Ulusal Akademik Ağ'ın sitesi çöktü! Birçok üniversite internetsiz kaldı
Rusya'dan al haberi! Lavrov açıkladı ABD Araplardan Kürt devleti için para istemiş
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç sakatlandı! Kadrodan çıkarıldı
Af haberleri 12 Kasım gelişmeleri ceza indiriminde 4 yıl şartı
TSK'ya 10 yeni Korkut teslimatı
İnsan icadı robotların duyguları olabilir mi?
Sterling milli takımda kadro dışı kaldı
Cuma günü karne alınacak mı okullar 1. ara tatile giriyor
Yorumlar 4 yorum