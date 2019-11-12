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Çin’de elektrikle ısıtmalı yatak bomba gibi patladı

Çin’de bir evde elektrikle ısıtmalı yatak patladı. Olayda, yaralanan olmadı.

Olay, Çin’in Hebei bölgesindeki Tangshan kentindeki bir evde meydana geldi. Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, evinde oturduğu sandalyede televizyon izleyen kadının arkasındaki elektrikle ısıtmalı yatağın aniden patladığı görüldü.

Patlama sırasında yatağın iç kısmından alevler çıktığı ve odanın dumanla kaplandığı görüntülere yansırken, kadın odadan kaçtı. Yerel medya, yatağın elektrik arızası sonucu patlamış olabileceğini bildirdi.

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