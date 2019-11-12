Fatih Terim 17'lik Erencan Yardımcı'ya bel bağladı

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim, sakatlıkları nedeniyle Falcao ve Andone'nin yokluğunda, önündeki 2 hayati Club Brugge ve Medipol Başakşehir maçlarında 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'ya umut bağladı.

Galatasaray Futbol Direktörü Fatih Terim, Falcao ve Andone'nin yokluğunda 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'yı A takıma çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep deplasmanında 2-0 kazanan Galatasaray, Rumen golcüsü Andone'yi kaybetti.

Kadroda alternatif olacak

Karşılaşmanın hemen başında sakatlanan Adone'nin diz iç yan bağlarında tam yırtık, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. Deneyimli forvetin dönüşü, 2.5 ay kadar sürecek.

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Falcao ise 40'ü aşkın süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı. İspanya'ya tedavi için giden yıldız isim yarın dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Falcao 22 Kasım'da oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılırken, Fatih Terim de alternatiflere yöneldi.

Deneyimli teknik adam, 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'yı A takıma alacak. Terim'in, Falcao'ya alternatif olarak Erencan'ı kadroda tutacağı ve zaman zaman şans vereceği öğrenildi.