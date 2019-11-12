Cristiano Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike! 2 yıl men kapıda

İtalyanların efsane golcüsü Antonio Cassano, Juventus-Milan maçında oyundan alındıktan sonra evinin yolunu tutan Ronaldo için "Maç bitmeden stattan ayrıldı. Bunu yapma izni yok çünkü maç sonu doping kontrolleri yapılıyor. Buna girmemenin cezası ise 2 yıl futboldan men.'' dedi.

Serie A ekiplerinden Juventus'ta, Cristiano Ronaldo ve teknik direktör Maurizio Sarri arasında Lokomotiv Moskova maçında patlak veren kriz büyüyerek devam ediyor.

Milan karşısında 55. dakikada oyundan çıkan Portekizli yıldız, direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştu. Sky Italia'nın verdiği iddiaya göre ise Ronaldo, maçın tamamlanmasını beklemeden stadyumdan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

2 yıl men cezasıyla karşı karşıya

Yaşanan bu hadisenin ardından İtalyanların efsane golcülerinden Antonio Cassano, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Ronaldo, maç bitmeden stattan ayrıldı. Bunu yapma izni yok çünkü maç sonu doping kontrolleri yapılıyor. Buna girmemenin cezası ise 2 yıl futboldan men... Ben de bir maçta oyundan alınmama çok sinirlenmiştim ve maç sonunu beklemeden eve gidiyordum. Capello beni yoldan çağırdı. Çünkü büyük bir ceza alabilirdim.''

''Onu çıkardım çünkü onu iyi görmedim''

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarri ise bunda büyütülecek bir şey olmadığı görüşünde: "Ronaldo bir problem değil. Öncelikle ona teşekkür etmek lazım çünkü en iyi kondisyonda olmamasına rağmen oynamak istedi. Onu çıkardım çünkü onu iyi görmedim. Eğer çıktığı için kızgınsa bu gayet normal çünkü bu insanların mantalitesi böyle. Hele ki oynamak için büyük bir fedakarlık yapmışlarsa."





''Dış yan bağlarında ağrısı vardı''

Ronaldo'ya tolerans göstermek gerektiğini savunan İtalyan çalıştırıcı, "Her şeyini vermeye çalışan bir oyuncuyu çıkardığınızda beş dakika kendine gelemez. Ben tersi bir durum için daha fazla endişeleniyorum. Geçen ay idmanda dizine bir darbe gelmişti. Dış yan bağlarında ağrısı vardı. Bu yüzden çok fazla idman yapamadı ve her topa vurduğunda orası ağrıyordu." ifadelerini kullandı.



