Beyoğlu'nda ölen eski İngiliz İstihbarat subayına gelen kargoda dikkat çekici detay

KARAKÖY'de ölü bulunan Suriye'deki Beyaz Baretliler'i kuran eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi. Paketin üzerinde Nihad Sarmini'nin adının yazıldığı görüldü.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Le Mesurier'in Karaköy'de evinin bulunduğu sokakta sessizlik hakim. Sabah saatlerinde Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi.

Gönderen kişinin İdlib'li olduğu görülüyor

Kargo paketinin üzerinde Nihad Sarmini isminin yer aldığı görüldü. Sarmini'nin sosyal medya hesabından eski istihbarat görevlisinin ölümü sonrasında paylaşımlar yaptığı görülürken "Bu sabah büyük bir şok oldu. James Le Mesurier bize her toplantıda “daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabiliriz! derdi. Huzur içinde yatsın" ifadelerini paylaştı. Sarmini'nin sosyal medya bilgilerinde Suriye İdlib'li olduğu görülüyor. Kargo çalışanı kapının mühürlü olması nedeniyle paketi geri götürdü.

Eşi evinin önüne çiçek bırakmak istedi

Le Mesurier'in eşi Hedving Christina'nın arkadaşları gün içinde evin bulunduğu sokağa geldi. Hayatını kaybeden eski İngiliz istihbarat görevlisinin eşinin de evin önüne çiçek bırakmak istediğini belirten kadınlar basın mensuplarını görünce uzaklaştı.

Ölümü üzerindeki sır perdesi aralanamadı

Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Reuters haber ajansına konuşan Le Mesurier’in komşusu ve bir diplomat, ölümle ilgili koşulların netleşmediğini açıkladı.

Yüksekten düşme diye kayıtlara geçti

48 yaşındaki Le Mesurier'in şüpheli ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten düşme' olarak geçti.

Eşinin ifadesi

Le Mesurier'in eşinin ilk ifadesinde saat 04.00 sıralarında uyku ilacı aldıklarını, kapının çalınması üzerine uyandığını ve eşinin cesedini çevredekilerin uyarısı üzerine gördüğünü söylediği belirtildi.

Beyaz Baretliler kim?

Resmi adıyla Suriye Sivil Savunması, dünya çapında bilinen adıyla Beyaz Baretliler, İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle birlikte yeniden merak konusu oldu.

Enkaz altından yaralı kurtarıyorlar

Farklı meslek gruplarından bir araya gelenler, bombardımanlarda enkaz altında kalanları kurtarma ekibi ekibi kurdu. Esad rejimi ve destekçilerinin insanlığa karşı işlediği suçlara ilk elden tanıklık edip kanıt topladıklarını söylüyorlar.

Rusya ve Esad rejimi ajanlıkla itham ediyor

Rusya ve Suriye ise onları ajanlıkla itham ediyor. Farklı ülkeler ve kuruluşlar tarafından finanse edilmekle suçlanıyorlar. 2017 sonunda 4 bin 700 bine gönüllüye ulaşan beyaz Baretliler, rejimin ilerleyişiyle birlikte sayıları 3 binin altına inmiş durumda.

2018 yılında bir röportajda Beyaz Baretliler'in Başkanı Raid Salih, "Siz İngiliz istihbaratına bağlı MI6’in Suriye’deki kolu musunuz? Size yöneltilen bir suçlama da Beyaz Baretliler’i bir İngiliz güvenlik uzmanı ve eski istihbarat subayının kurduğu yönünde. Bu iddia hakkında ne dersiniz?" sorusuna böyle yanıt vermişti:

Mayday Rescue’nın kurucusu

"Öncelikle bizim kurucularımızdan biri değil. Kurucumuz hiç olmadı. Böyle bir şey yok. Yani Beyaz Baretliler’in kurucusu diyebileceğimiz kimse yok. Sanıyorum siz James Le Mesurier’den söz ediyorsunuz. Mayday Rescue’nın kurucusu. Mayday Rescue, Beyaz Baretliler’i destekleyen kurumlardan sadece biridir.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) 2013’te kuruldu. Mayday Rescue ise daha sonra, sanıyorum 2014’te kuruldu. James, Beyaz Baretliler’e destek olan kurumlardan birini yönetiyor. Dolayısıyla bu, Beyaz Baretliler’i bu kişinin kurduğu anlamına gelmez.

Az önce de ifade ettiğim üzere Beyaz Baretliler’i kuranlar Suriyeli gençlerdir. Ve halen, Beyaz Baretliler içerisinde Suriyeliler haricinde kimse çalışamaz."