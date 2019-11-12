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Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye-Türkiye sınırında beşinci devriye

RUSYA Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisleri ile Türk askerlerinin Suriye-Türkiye sınırında beşinci devriye görevine başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Rus askeri polisleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırda Kobani’nin birkaç kilometre kuzeyindeki bölgede beşinci devriye görevine başladı. 

Toplam uzunluğu 80 kilometreden fazla

Ortak devriye görevi Alişar gümrük geçiş noktasından başlayan yeni bir güzergahta ilerliyor ve toplam uzunluğu 80 kilometreden fazla.

İHA ile takip ediliyor

Devriye görevinde Rus askeri polislerinin Tigr, Türkiye’nin Kirpi zırhlı aracı dahil 8 teçhizat ve iki taraftan yaklaşık 50 asker yer alıyor. Devriye konvoyunun hareketleri Orlan-10 insansız hava aracı ile takip ediliyor.

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