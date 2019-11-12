Leptin diyeti nedir nasıl yapılır işte 3 haftada 5 kilo verdiren örnek leptin diyeti listesi

Leptin nedir? Son ayların en popüler kilo verme yolu olarak görülen leptin diyetine yakından baktık. Karatay diyeti olarak da anılan leptin diyeti listeleri ve detayları ve leptin diyeti yapanların verdikleri kilolar ile deneyimleri de haberimizde.

En yeni ve en popüler kilo verme diyetlerinden biri olan leptin diyetinin detaylarını ve leptin diyeti listelerini sizler için derledik. Leptin diyeti porsiyon kontrolü arayanlar ve tükettiği yiyeceklerin miktarını azaltmak isteyenler için mükemmel bir tercih olabilir.

Leptin Diyeti, daha az besinden daha fazla enerji elde etme temeli üzerine kurulmuş bir diyettir. Temel aldığı bilimsel ilkelerin değişme olasılığı hiç yoktur. Bu bir yağ yakma diyeti, kalori manipülasyon şeması veya diyet olarak maskelenen bir açlık rutini değildir. Zevkin yoksunluğunu içermez. Leptin diyetinin temel prensipleri, kilo vermesi gereken yada gerekmeyen herkese uygulanabilir. Çünkü asli amacı sağlıklı bir yaşam tarzı planlamadır. Dolayısıyla uzun süre boyunca mutlu ve sağlıklı bir şekilde uygulayabileceğiniz bir beslenme programıdır.

Leptin diyeti listesine başlamadan önce endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu listelerde diğer diyetlerin sizden yemenizi istediği büyük yapraklı yeşillikleri ve çılgın sağlıklı yiyecekleri yediğiniz bir diyet türü değil. Bir leptin diyeti, yediğinizde ne yediğinizi ve ne yediğinizi değerlendirmenize yardımcı olur. Bunu bilmeniz, yeme alışkanlıklarınızın farkında olmanıza ve kilonuz üzerinde daha fazla kontrol ve güç elde etmenize yardımcı olur. Bu diyetin size nasıl yardımcı olabileceği konusunda bilgilendirilmek önemlidir.

Leptin Diyet kitabının yazarı Byron J Richard göre, gerçekten 3 haftadan kısa bir sürede 5 kiloya yakın kaybetmeniz mümkün.

Leptin ne demek?

Leptin diyetinin mantığını anlamak için öncelikle 'leptin ne demek' bunun yanıtını bilmenizde fayda var. Leptin, insülin hormonu ile çalışan ve vücudumuzun yakıt-enerji düzeyini idare eden hormona verilen addır. Bu hormonun ana görevi beyne tokluk hissi verme, açlığı bastırma ve doyma sinyalinin göndermektir. Artık başka bir şey yemek istemiyorum dediğiniz noktada çalışan hormon leptindir. Leptin diyeti de vücudunuzda doğru besinlerle bu hormonun daha aktif çalışmasını ve uzun süreli tokluk yaşamanız temeline dayanır.

Leptin direnci nedir?

Leptin direnci, vücudunuzun iştahınızı düzenleyen düzenlenmiş leptin seviyeleri üretmediğinde ortaya çıkan bir semptomdur. Leptin direnci kadınlarda daha sık görülür.

Düşük leptin düzeyiniz varsa, daha çok açsınızdır ve sürekli vücudunuz birşeyler yemenizi ister. Ayrıca, yemenize rağmen, hala açlık hissini deneyimleyebilirsiniz.

Leptin direnci, dengesiz ve sağlıksız diyetler, özellikle karbonhidratlar nedeniyle oluşur. Birçoğu düzensiz fruktoz ve şeker seviyeleri ile ilgilidir. Bu, genel olarak sağlıklı olmayan, karaciğerinizde ve çevresinde çok fazla yağ birikmesine neden olur.

Leptin diyetinin kuralları

Kural 1: Akşam yemeğinden sonra asla yemek yemeyin.

Kural 2: Günde üç öğün yemek.

Kural 3: Büyük yemekler yemeyin.

Kural 4: Protein içeren bir kahvaltı yiyin.

Kural 5: Yenen karbonhidrat miktarını azaltın.

Şimdi bu 5 kuralın detaylarına bakalım

Akşam yemeğinden sonra asla bir şey yemeyin!

Gece yarısı atıştırmalık veya ikinci bir akşam yemeği olmadan yaşayamayan biriyseniz bu ilk kuralı pek sevmeyebilirsiniz. Ancak başarılı sonuçları görmek istiyorsanız geç saatlerde atıştırma alışkanlığınızdan vazgeçmeniz şart. Gecenin ilerleyen saatlerinde yemek yemeyi tercih ederseniz, herhangi bir diyetin sizin ve kilonuz üzerinde bir etkisi olması daha zordur.

Günde 3 öğün şartı

Gün boyunca küçük atıştırmalıkların yenmesi, bir kerede daha az yemek yediğiniz için kilo vermenize yardımcı olmak için etkili olduğunu duymuş olabilirsiniz. Her ne kadar daha az yemek yiyor olsanız da, aslında büyük ana öğünler kilo vermeniz için çok daha iyidir. Metabolizmanız, tüm gün sürekli beslenme ve atıştırma ile uğraşmak istemez. O nedenle atıştırmak ve küçük öğünler yemek yerine 3 ana ve güçlü öğünle beslenip, öğünler arasında beslenmeyi kesmelisiniz.

Karbonhidrat alımına sınır

Bir leptin diyetinde, yediğiniz karbonhidrat miktarını azaltmanız gerektiği gerçeği ile yüzleşmeniz şart. Bunu yanlış anlamayın. Karbonhidratı tamamen ortadan kaldırmak zorunda değilsiniz, çünkü vücut için işlevi ve önemi çok büyüktür ve tadı da güzeldir.

Ama karbonhidrat tüketirken şu bilgileri bilmenizde fayda var: Vücudunuz karbonhidratı ilk çare olarak kullanır, bu yüzden sadece karbonhidrat yiyorsanız, vücudunuz depolanmış tüm enerjiyi veya yağları kullanmaz. Bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, bir Leptin Diyet yemek kitabı kullanmak gerçekten yararlı olabilir.

Kalvaltıda protein şart

Akşam yemeği sizin için günün en büyük öğünü ise leptin diyetiyle bu alışkanlığınızı da değiştirmeniz gerekir. Doygunluğu ve Leptin'i arttırmak için, kahvaltıyı ana öğününüz yapmanız şart. Hemen hemen her leptin diyet planı protein yüksek bir kahvaltı tabağına sahiptir. Sabah proteinleri sadece uyanmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda metabolizmanızın ve vücudunuzun günün geri kalanında ne yediğinizi sindirmeye hazır olmanıza yardımcı olur.

Büyük öğünler yemeyin

Bir leptin diyetine yapılan bir numara, kendinizi tam olarak tok hissetmeden yemeği kesmektir. Bunu yaparsanız, 10 ila 20 dakika içinde tokluk hissini hissetmeye başlarsınız. Diyete devam ederken ve yeme alışkanlıklarınızı geliştirirken, bir öğünde daha önce tam anlamıyla hissetmeye başlayacaksınız, bu da size fazla yemek yememenize yardımcı oluyor.

Atıştırmalıksız günde üç öğün yemek yerseniz ve öğün aralarında 5 ila 6 saat arası izin verirseniz, yiyecek alımınızda ve umarım ağırlığınızda bir fark olduğunu fark edersiniz.

Örnek leptin diyeti listesi

Leptin diyeti listesi yapacaksanız aşağıdakileri hayatınızdan çıkarsanız iyi olur!

- Soda, hatta diyet soda

- Yapay tatlandırıcılar ile ilgili her şey

- Enerji içecekleri

- Soya ürünleri (soya kilo kaybını önler)

Dışarıda beslendiğinizde ise tabağınızın nasıl şekillendiğini iyice öğrenmeniz gerekir. Öncelikle menüden size en uygun seçeneği seçtiğinizden emin olun ve öğünde yüzde 40 yağ, yüzde 30 karbonhidrat ve yüzde 30 protein içeren 400 ila 600 kalori aldığınızdan emin olun.

Leptin diyetinde yemek zorunda olduklarınız

- Hindistancevizi yağı ve saf zeytinyağ

- Avokado

- Omega 3 balık yağı

- Her türlü fındık (özellikle kaju fıstığı, macadamia fındık, badem, fıstık ve antep fıstığı)

- Kırmızı et (az yağlı)

- Hindi

- Tavuk

- Balık

- Yumurta ve sebzeler

Lepti diyeti yapanlar nasıl zayıfladı sonuç ne oldu?

Birçok insan leptin diyetiyle başarıya ulaştı, ancak tüm kilo verme yöntemleri gibi, planı dikkatli bir şekilde izlemeli ve maksimum sonuç almak için egzersiz de yapmalısınız.

Ayrıca, hile günlerinden kaçının, çünkü bir kez hile yaparsanız tekrar hile yapmaya daha müsait olursunuz.