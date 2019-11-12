Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Boğaz kesinlikle imara açılmayacak

Kanun teklifinin kesinlikle imara açma amacı taşımadığını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bu konu, yerel idarelerin çözeceği bir konu olmanın ötesine geçmiş ve ulusal bir sorun hâline gelmiştir” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaziçi’ndeki yetkisinin, Cumhurbaşkanının atayacağı bir Kurul’a verilmesini öngören yasa teklifi için, “Boğaziçi sorununu 16 milyonun değil, 82 milyonun, hatta tüm insanlığın sorunu olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Komisyon’da Boğaziçi Kanunu’yla ilgili soruları toplu olarak yanıtladı.

"Boğaziçi meselesi CHP-AK Parti meselesi değildir"

Boğaziçi ile ilgili kanunun Meclis tarafından yapılacağını belirten Kurum şöyle konuştu: Boğaziçi meselesi CHP-AK Parti meselesi değildir. Mesele, Boğaziçi’nin gelecek kuşaklara bırakılma meselesidir. Meseleyi yetki alma, verme kanunu olarak kimse görmemelidir. Boğaziçi, ulusal bir sorumluluktur. Hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Boğaziçi sorununu 16 milyonun değil, 82 milyonun, hatta tüm insanlığın sorunu olarak görüyoruz.

"Meclisimiz ne isterse onu yapacaktır"

Kurum, Boğaziçi’nde şu an planlama yetkisinin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında olmadığını belirterek şöyle devam etti:

Meclisimizde yapılması düşünülen düzenlemede de Boğaziçi’miz kesinlikle imara açılmamaktadır.

Aksine, Boğaziçi’nin tarihî ve doğal dokusunu ve siluetini koruyacak, yeşil alanları artıracak, Boğaz’da kaçak yapılaşmayla mücadele edecek önemli adımların atılacağı bir süreç olarak düzenleme Meclisimizdedir. Bu düzenlemeye ilişkin yetki de yine Meclisimizdedir, Meclisimiz ne isterse onu yapacaktır. Bu konu, yerel idarelerin çözeceği bir konu olmanın ötesine geçmiş ve ulusal bir sorun hâline gelmiştir. Biz, İstanbul’un incisi Boğaziçi’mizi canımızı, yavrularımızı korur gibi koruyacağız ve kıyamete kadar da bu anlayışla şehrimizdeki imar sürecini götürmeye devam edeceğiz.

Belediyelerin yetkisinin alındığı iddiası

Bakan Kurum, yerel yönetimlerin yetkilerinin alındığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Bilakis, biz her zaman belediyelerimizle yürüttüğümüz çalışmaların en önemli paydaşları olarak, yerelde milletimizin temsilcisi olarak belediyelerimizi görüyoruz. Bakanlığımızı da belediyelerimizin merkezdeki çözüm ortağı olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu anlayıştan yola çıkarak yaptığımız tüm ziyaretlerimizde, il, ilçe, hatta belde belediye başkanlarımızla, aynı burada oturuyormuş gibi masa etrafında oturuyor, tüm taleplerini alıyoruz.