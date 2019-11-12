Meral Akşener'den partisinin grup toplantısında açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti lideri Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İki gün önce bir kez daha bu ümitvar sözlerin sahibine özlemle uyandık. Devleti için nice kahramanlıklara imza atan, Kurtuluş Savaşı ile milletimizin istiklal ateşini yakan kahramanımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıl dönümünde özlem, şükranla ve dualarımızla andık.

"Bu gidişe dur diyeceğiz"

Bir toplumda kadınlar kalkınmadan o ülke kalkınamaz. Kadınlar huzura kavuşmadan ülke de huzura kavuşmaz. Türkiye’de çalışabilir durumdaki kadınların sadece yüzde 34’ü bir işe sahip. Dünyada bu oran yüzde 50 seviyesinde, Almanya’da yüzde 70’e çıkıyor. Dünyanın en varlıklı ülkeleri kadınların da varlıklı olduğu ülkeler… Almanya’da kadınlar bilimde ve üretimde söz sahibi olurken, bizin kadınlarımız var olmak için mücadele ediyor, şiddet görüyor. Türkiyemizin kadınları genç, hayalleri yaşlı. Öyle filmlerdeki gibi kariyerim olsun dünyayı gezeyim hayallerini kuranlar çok az. Kadınlarımız artık evlenmeyi hayal ediyor, boşanmalar rekor kırıyor.