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Fenerbahçe'de Alper Potuk'la yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de sezon başında 2.2 milyon Euro’luk sözleşmesinde yüzde 40 indirim yapan Alper Potuk, gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de devre arası yolların ayrılması planlanan isimlere bir yenisi daha eklendi. Zajc, Jailson ve Mehmet Ekici'yi göndererek ara transfere kaynak bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde Alper Potuk da bu listeye eklendi. 

İndirim de kurtaramadı
Sabah'ın haberine göre; 2022 yılında sona erecek sözleşmesinde yüzde 40 civarında indirim yapan Alper Potuk, sezon başında taraftarın ve camianın takdirini toplamıştı. Ancak Alper Potuk'un performansı da ücreti gibi inişe geçince teknik heyetin gözüne giremedi.

22 dakika forma giydi
Yönetim oyuncuya maaşından indirime gitmesi nedeniyle teşekkür etmişti. Ancak takım planlarında çok az yer aldığı için devre arasında Alper'in gidişine hayır denmeyecek. Şayet tecrübeli oyuncu takım bulabilirse, yönetim tarafından her türlü kolaylık sağlanacak. Alper bu sezon ligde toplam 3 maçta 22 dakika süre bulabildi.

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