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MSB görüntülerini yayınlayarak duyurdu! SAS Timleri etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG’nin sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzağını etkisiz hale getirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, ''Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.'' denildi.

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