Çinli çelik devi Jingye Grup, British Steel'i satın alıyor

Çinli çelik üreticisi Jingye Grup, İngiliz çelik şirketi British Steel'in satın alınması için anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Jingye Grup'tan yapılan açıklamada, uzun süredir mali sıkıntı içerisinde olan İngiliz çelik üreticisi British Steel'in satın alınması için tarafların uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Jingye Grup Başkanı Li Ganpo, gelecek 10 yıl içerisinde üretim tesislerinin modernleştirilmesi için yaklaşık bir milyar sterlin seviyesinde yatırım yapılmasının planlandığını kaydetti.

Açıklamada, British Steel bünyesinde çalışanların işlerinin korunmasının hedeflendiği ifade edildi.

İngiliz Tasfiye İdaresinden yapılan açıklamada, "Anlaşmanın tamamlanması gerekli denetimsel onayların verilmesi dahil olmak üzere bazı koşullara bağlı. Taraflar satışın en kısa zamanda sonlandırılması için birlikte çalışıyor. İfadesine yer verildi.

Konuya ilişkin olarak İngiltere'nin İş Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom tarafların anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduğunu, bunu ileriye dönük pozitif bir adım olarak değerlendirdiğini söyledi.

Satış bedeline ilişkin taraflarda herhangi bir açıklama yapılmazken, İngiliz basınında Çinli çelik devinin British Steel'i 50 ila 70 milyon sterlin arasında bir meblağ karşılığında satın aldığı öne sürüldü.

British Steel daha önce mayısta iflasını açıklamış, İngiliz hükümeti şirketin kurtarılması için kayyum aracılığı ile bir dizi şirketle uzun süre görüşmeler yapmıştı.

İngiliz çelik üreticisinin üretim tesislerinde 5 bin kişi ve tedarik zincirinde ise yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor.