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Erdoğan bugün ABD'ye gidiyor! Çantasında iki önemli mektup olacak

Bugün ABD'ye gitmek üzere yola çıkacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile çarşamba akşam saatlerinde görüşecek. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın çantasında iki önemli mektup olacak.

Mektuplardan ilki Trump'ın Barış Pınarı Harekatı başlamadan kısa süre önce Erdoğan'a gönderdiği ve skandal ifadeler içeren mektup. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mektubu Washington ziyaretinde Trump'a iade edeceğini açıklamıştı.

İkinci mektup ise terör örgütü YPG’nin ele başlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’e ilişkin. Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda, ABD’li mevkidaşına Mazlum Kobani’nin karıştığı terör eylemlerine ilişkin belgeler vereceğini açıklamıştı. İkinci mektupta Mazlum Kobani’ye ilişkin bilgelerin yer alması bekleniyor.

En kritik başlık Suriye 

İki liderin görüşmesinde en kritik başlık Suriye olacak. Türkiye ve ABD, YPG'nin 120 saat içerisinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesi için mutabakat imzalamıştı. Ancak Erdoğan, teröristlerin bölgeden çekilmediğini açıklamıştı.

Masadaki konular

Ayrıca YPG/PKK'nın 'nın bölgedeki saldırı ve taciz atışları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, bu konudaki rahatsızlığı dile getirmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki F35, S400 gerilimleri, FETÖ ile mücadele ve Halkbank başlıkları da liderlerin gündeminde olacak. ABD ve Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi de masada olacak. ABD Temsilciler Meclisi’nin son dönemde aldığı Türkiye karşıtı kararların da masaya yatırılması bekleniyor. Erdoğan, sözde Ermeni soykırımı ve Türkiye'ye yaptırım öngören tasarılar konusunda Ankara'nın rahatsızlığını Trump'a iletecek.

Yuvarlak masa toplantısı

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında iş insanlarına hitap edecek. Ayrıca Erdoğan’ın Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret etmesi, Türkiye vatandaşları, Türkiye kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlandı.

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