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Şiddet gördüğü eşinin iş yerine molotof atan kadın gözaltına alındı

AMASYA Merzifon'da eşinden şiddet gördüğünü öne süren kadın, iki arkadaşıyla birlikte maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Sanayi Sitesi'nde Arif T.'ye ait oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Film gibi hazırlandılar

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şahsın araç ile iş yerine gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, sonrasında maske takarak söz konusu iş yerine geldiklerini, yüzünde maske bulunan bir kişinin molotofkokteylini iş yerinin camından attığını belirledi. 

Ev hanımı ve arkadaşları 

Olayla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen iş yeri sahibi Arif T'nin ev hanımı eşi A.T., M.A.A. ve F.Y. gözaltına alındı.

"Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim"

Şüpheli A.T'nin emniyette "Eşim beni darp etti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" ifadesini verdiği belirtildi.  Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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