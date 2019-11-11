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Adıyaman'da 100 metre yükseklikten düşen çiftçi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde dengesini kaybedip yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen Ahmet Tutuş (40), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN’ın Gerger ilçesine bağlı Seyitmahmut köyünde, akşam saatlerinde, meydana gelen olayda; iddiaya göre, Tırsık mezrasında oturan Ahmet Tutuş, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yüksekten uçuruma düştü.

Tutuş'u kanlar içinde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tutuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Tutuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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