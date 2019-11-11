Efsane şarkı 'Maalesef'e Berk Işık'tan yepyeni bir yorum

1990’ların sonundan, 2000’lerin başına uzanan, popülaritesi ve etkisiyle gündemde uzun zaman kalmış olan, 'Maalesef' isimli şarkı, yepyeni bir cover ile Berk Işık’ın yorumu ile sizlerle...

Berk Işık, 1998 yılında Türkiye'de dünyaya geldi.

Müzik tutkusu küçüklüğünde gittiği gitar kursu sayesinde başladı.

Bununla beraber eş zamanlı olarak koro ve şan dersiyle bu yeteneğini ilerletti.

Müzik kariyerini inşa ederken bir yandan da Beykent Üniversitesinde İletişim Tasarımı eğitimi devam ediyor.

Mansur Ark'tan aldığı 'Maalesef' adlı şarkıya yaptığı single ile yeni bir çıkış yakaladı.