HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'a yeni bomba özellik! Artık konu takibi yapılabilecek

Twitter'ın yeni özelliği sayesinde artık konu takibi yapılabilecek, Mikro blog sitesi yeni özelliği ile konu takibini mümkün kılacak.

Twitter geçtiğimiz dönemde Instagram'da gördüğümüz özelliğe benzeyen 'Konu Başlıkları' (Topics) isimli özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 

The Verge'de yer alan habere göre, geçtiğimiz aylarda test edilmeye başlanan özellik sayesinde kullanıcılar 300’ün üzerinde konu arasından seçim yapıp bu konuları takip edebilecek.  

Spor, eğlence, oyun gibi başlıklardan Seçilen konu hakkında atılan  tweet’ler bu sayede tek ekranda toplanmış olacak. Ancak bilgi kirliliğini önlemek adına Twitter’ın söz konusu konu hakkında atılan tweet’leri filtreleyecek.

Gelen ilk bilgilere göre, Twitter bu filtrelemeyi hesapların bu konu hakkında daha önce yaptığı paylaşımların etkileşimlerini değerlendirerek yapacak. 

13 Kasım'da dünya genelinde kullanıma sunulması beklenen özellik ile bir hesabı takip etmenize benzer şekilde herhangi bir konu hakkındaki sohbetleri de takip edebileceksiniz.  

Konu başlık önerileri ana sayfanızda yer alacak ve halihazırda Twitter’da takip ettikleriniz ve aramaya meyilli olduğunuz konulara bağlı olarak arama çubuğunuzda belirecek. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Instagram'dan yeni 'beğeni' güncellemesi! Artık gizleyebilirsiniz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek'in Ulusal Kanal'ı için bomba iddia! Yarın fişi çekilebilir
Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti
İstanbul için korkutan uyarı: 7 ve üstü deprem olasılığı yüzde 65'e ulaştı
Trump’tan Erdoğan’a ikinci mektup iddiası yaptırımlarla ilgili
İstanbullulara kötü haber! Aralık ayından itibaren suya okkalı zam
Ruslarla ortak devriye! YPG yandaşlarından askeri konvoya taşlı saldırı
ÖNCEKİ HABERLER
Şehit Kaymakam Safitürk mezarı başında anıldı
50 baklavacı 'ucuz baklava tepsisi' vaadiyle dolandırıldı
Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeş böyle toprağa verildi
e okul VBS giriş ekranı sınav sonucu öğrenme bilgisi
Türkiye İzlanda maçının hakemi belli oldu
Bir hafta hastanede yatan Çağla Şıkel yayında gözyaşlarına boğuldu
Yorumlar