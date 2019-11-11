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Trump’tan Erdoğan’a ikinci mektup iddiası yaptırımlarla ilgili

ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan mektup skandalında sıcak bir gelişme yaşandı. Londra merkezli Middle East Eye isimli internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyareti öncesinde yeni bir mektup gönderildiğini öne sürdü.

Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği ikinci mektupta S-400'ler dolayısıyla yaptırım uygulanabileceğini dile getirdiği iddia edildi.

Erdoğan’ın bu hafta gerçekleşmesi planlanan ABD ziyareti öncesinde yazıldığı öne sürülen mektupta, Türkiye’ye S-400 savunma sistemi dolayısıyla yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Şartlı F-35 sözü

Middle East Eye’a konuşan kaynaklar, Türkiye’nin S-400 sistemini aktive etmemesi durumunda, ABD’nin F-35 savaş uçakları programına tekrar dahil edeceğinin sözünü verdiğini söyledi.

İlk mektubu tepki çekmişti

Trump’ın yazdığı ilk mektupta kullandığı çirkin üslup büyük bir tartışma yaratmış, kullandığı sözler dünya kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı ilk mektupta şu ifadeler yer almıştı:

"Sayın Cumhurbaşkanı;

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem, ki yaparım. Yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson konusunda zaten size göstermiştim.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor, geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Budala olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım."

Trump'ın gönderdiği mektubun orjinali

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