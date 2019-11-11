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Ara tatil tarihleri ne zaman başlar Kasım tatili kaç gün sürecek?

Okullar ne zaman tatil olacak, ilk ara tatil başlangıç tarihi ne zaman araştırmaları şu sıralar öğrencilerin gündeminde. MEB okul tatil günlerini duyurdu. Buna göre ilk ara tatil 18 Kasım pazartesi günü başlayacak. 22 Kasım cuma sona erecek. ilk ara tatilin ardından okullar 25 Kasım pazartesi yeniden açılacak.

Okul tatil günleri ne zaman ilk ara tatil ne zaman olacak hangi ayda araştırmaları başladı. MEB tatil günleri takvimine göre bu sene okullar 18 Kasım pazartesi günü ilk ara tatile girecek. İlk ara tatik süreci 1 hafta olacak. Haftasonları ile birlikte toplam tatil günü 9 gün olacak. İlk ara tatilin ardından okullar 25 Kasım pazartesi günü açılacak. 1. dönem yani sömestr tatili diğer adıyla 15 tatil ise 20 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak'ta sona erecek. 

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

15 tatil ne zaman:  Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek. 

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ:

ÖĞRENCİLER KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?

*Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü.

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü

*19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü

*15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü

*30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

*23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

*24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

*25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

*26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

*30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

*31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

*1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

*2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

*3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

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