ATA AÖF sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile giriş

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav (güz) giriş belgeleri öğrencilerin erişime açıldı. 1. dönem ara sınavlarına kısa bir zaman kala ATA AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri nasıl ve nereden alınır?

ATA AÖF sınav giriş yerleri ve sınav sınav yerleri erişime açıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Haberimizde bulunan link aracılılığıyla ATA AÖF sınav giriş yerlerini öğrenebilir ve sınav giriş belgelerinizi oluşturabilirsiniz.

ATA AÖF sınavları ne zaman: ATA AÖF 1. Dönem ara sınavları, 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF giriş belgesi çıkarma: ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan ilgili sınav tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN