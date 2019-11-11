Aktif görevdeki FETÖ'cülere operasyon! Mahrem askeri yapılanması

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı.
Tokat’ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Aktif görevdeki isimler
Halen görevde olan 1 polis, 1 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 uzman onbaşı, 1 sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılma öğrenci, 2 sivil olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Polis harekete geçti
Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
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