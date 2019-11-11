Şenol Güneş'ten 'Emekli olacak mısınız' sorusuna güldüren yanıt

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, ''2022 benim için final olacak demiştiniz. Bu bir emeklilik kararı mıydı?'' şeklindeki soruya ''Ben İzlanda maçını da final görüyorum. 2022'de olmak istiyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Üzülmeyin yani, gitmiyorum şimdilik.'' yanıtını verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra ile oynanacak karşılaşmalar öncesi canlı yayında açıklamalarda bulundu.

- Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İzlanda, Fransa ile birlikte gruba başlamadan önce en güçlü rakibimizdi. İlk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik artık. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz.

- Birlikte, daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz. Herkesin duasını bekliyoruz. Maçın sonunda, mutlu olarak ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz 2 maçta 6 puan. Bir beraberlik hakkımız da var. Kazanamıyorsak beraberlik de bizim için iyi bir sonuç olur.

''Altay bizimle olacak''

- Önümüzdeki iki maçtaki hedefimiz 6 puandır. Buradan alacağımız 1 puanla gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Perşembe günü, daha önceki sonuçlarla ettiğimiz gibi Türkiye'yi mutlu etmek istiyoruz. Ümit Milli Takım'dan kaleci Altay bizimle olacak. Onu da görmek istiyoruz. Şu an itibariyle Gökhan Akkan ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları devam ediyor.





''Avrupa'ya direkt gitmek için herkesin sorumluluğu var''

- Kulüplerimizle ve oyuncularımızla birlikteyiz. Hem ülke içinden hem dışından aldığımız oyuncularla başarılı olmak istiyoruz. Umarım Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlarımız olur. Kulüplerimizin beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzüyor. Aldığı sonuçlar sadece onları ilgilendirmiyor, bizleri de ilgilendiriyor. Son maçlara baktığımızda Devler Ligi ve Avrupa Ligi'nden elenmiş görüyoruz bazı takımları. Galatasaray'ın Brugge'u yenerek Avrupa Ligi'nde devam etmesi, Başakşehir'in yoluna devam etmesi ihtimal dahilinde. Avrupa'ya direkt gitmek için herkesin sorumluluğu var.





''Eskiden daha fazla alıyorduk''

- 4 büyüklerden 7 futbolcu alabildik. Eskiden daha fazla alıyorduk. İzlanda ve Andorra maçlarını kazanacak kalitede oyuncularımız var. Eskiden daha fazla alıyorduk. Türk futbolunun eksikleri ve sorunları da var. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra o tecrübe ile Dünya Kupası'na da katılırız.





''Panik yapmak, telaş yapmak doğru değil''

- İzlanda, biz bunları yendik yine yeneriz düşüncesiyle gelecek. O yüzden sakin kalmamız gerek. İki maçta da hedefimize ulaşmak istiyoruz. Her şey hazır olmak lazım. Panik yapmak, telaş yapmak doğru değil. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu unutmayalım öncelikle.





''En küçük bir ihmale tahammül yok''

- Gittiğimizle ilgili varsayımla konuşmak doğru değil. Taraftardaki rahatlığın güvenle alakalı olduğunu düşünüyorum ama oynamadan kazanılmıyor. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve maçı önemsiyoruz. Maç, bizim için son adım olacak. En küçük bir ihmale tahammül yok.

''Emre bizimle birlikte olacak''

- Kampa ilk gelen isim Emre Belözoğlu oldu. Emre bizim kaptanımız. Bize çok yardımcı olan bir kardeşimiz. Sakatlığı var. Yaşı itibariyle her sakatlığa katlanarak hem kulübü hem de bizim için oynamaya gayret gösteriyor. Ne durumda olacağına bakacağız. Ne olursa olsun kamptan ayrılmayacak. Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor. Sakat olsa bile bizimle olacak.





''Avrupa'da oynayan futbolcu sayımız daha da artmalı''

- Avrupa'da oynayan futbolcularımızın gelecek nesillere örnek olacağını düşünüyorum. Avrupa'da oynayan futbolcu sayımız daha da artmalı. Her şeyi unutup sadece İzlanda maçına odaklanmalıyız. 52 senedir bu işin içerisindeyim. Görev aldım, almadım Milli takım hep ulvi bir duyguyla sahiplendiğim bir takımdı. Bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ben olmasam da, olanlara destek olacağız.

''Üzülmeyin gitmiyorum''

- (Soru: 2022 benim için final olacak demiştiniz. Bu bir emeklilik kararı mıydı?) Ben İzlanda maçını da final görüyorum. 2022'de olmak istiyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. O açıklamam bir emeklilik kararı değildi. (Gülerek) Üzülmeyin yani, gitmiyorum şimdilik. İlk başta maçlarımız cumartesi-salıydı sonra cuma-pazartesi oldu, şimdi perşembe-pazar oldu, toparlanma sürecimiz kısaldı. İzlanda da Antalya'da toplandı cuma günü, ne kadar önem verdiklerini biliyoruz. Çağlar ve Merih hem karakter hem de oyuncu olarak doğru yolda ilerliyor.

''İzlanda maçını alalım sonra söyleriz''

- (Soru: Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası arasında Milli Takım'da farklı bir yapı görecek miyiz? İzlanda maçını alalım sonra söyleriz. Bu maç çok önemli. Avrupa Şampiyonası çok önemli. Planlamaları birlikte yaparız.