Kamera bozuk denmişti! Beşiktaş durağa dalan halk otobüsü şoförü ifşa oldu

BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.

Şoför odalarından yapılan açıklamalarda otobüsteki kameranın bozuk olduğu iddia edilmişti. Ancak daha sonra yapılan incelemede şoförün kamerayı bizzat kapattığı ortaya çıkmıştı.

Tutuklanan Necdet Karakuş'un o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.

Görüntülerde Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğundan oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.