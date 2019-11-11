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Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazesi arkadaşlarına teslim edilecek

İSTANBUL Fatih'teki evde Oya, Kamuran, Cüneyt ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin siyanürle intihar etmesinin yankıları sürerken ailenin dostları Serpil Alkan, cenazeleri almak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. 4 kardeşin cenazeleri alındı.

Kardeşler, Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ölen kardeşlerin, Mersin'deki üvey kardeşlerinin Alkan'ın cenazeyi teslim alması için onay vermesinin ardından Alkan'ın cenazeleri almaya ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi.

"Cenazeleri teslim alacağız"

Alkan, avukatı Aydın Egemen ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, cenazeyi teslim almasına ilişkin belgeleri aldı. Adliyede kısa bir açıklama yapan avukat Egemen, "Öncelikle İstanbul Başsavcı Vekilimiz Hacı Hasan Bölükbaşı ve Cumhuriyet savcımız Ömer Faruk Peçenek’e çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakalarından dolayı. Adli Tıp Kurumu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı aradılar. Cenazelerin teslimi ile ilgili görüşmeleri yaptılar ve bizi de Adli Tıp Kurumu'na gitmemizi rica ettiler. Biz şimdi oraya gidiyoruz. Cenazeleri teslim alacağız" dedi.

"Allah razı olsun hepinizden"

Avukatının ardından söz alan Alkan, "Defin Ayazağa’da olacak. İkindiye yetiştirmemiz lazım. Otobüs falan ayarlayacağım. İşimiz daha yeni başlayacak. Sizlerden özür diliyorum. Allah razı olsun hepinizden” ifadelerini kullandı.

 "İlgisiz ve alakasız yazılar, görüşler görüyorum"

Kardeşlerin Mersin’deki ailelerine teşekkür ettiğini dile getiren avukat Egemen, "Mersin’de ikamet eden ailesine teşekkür ediyoruz. Adli Tıp Kurumu’na yazılarını gönderdiler. Cenazelerin alınması için Serpil hanıma ve şahsıma yetkilendirdiler. Teşekkür ediyorum. Basında ilgisiz ve alakasız yazılar, görüşler görüyorum. Üzücüdür" diye konuştu.

Kardeşlerin cenazeleri, ikindi namazını müteakip Fındıkzade Albarayrak Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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