Meteoroloji'den son dakika haberi! 6 ile birden sağanak yağış uyarısı
İZMİR, Aydın, Manisa, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece düşeceği belirtiliyor.
Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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Rüzgar
Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği esmesi bekleniyor.
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İşte il il ve 5 günlük hava durumu raporu...
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