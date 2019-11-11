Dehşet görüntüler! Polisler göstericiyi döve döve bayılttı

FRANSA'daki Sarı Yelekliler eyleminde polis göstericilere karşı şiddetini artırmış durumda. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde polislerin göstericiyi döverek kanlar içinde bıraktığı görülüyor.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Kırmızı alarm hakim

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolar giderek sertleşiyor

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.