1.7 milyon ağır hasarlı araç trafikte dolaşıyor işin aslını Noyan Doğan yazdı

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, pert hale gelerek trafikten çekilen araçların nasıl yeniden yollara çıktığını ayrıntılarıyla yazdı.

Bir süredir, pert araçların trafikte dolaştığı yönünde tartışma sürüyor. İddiaya göre, sigorta şirketleri tarafından pert olarak tanımlanan ve trafikten çekilmesi gereken araçlar hızla trafiğe geri döndürülüyor ve güvenlik sorunu yaratıyor.

Konuya ilişkin yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Noyan Doğan'a göre esas sorun kontrolü yapılmadan fahiş fiyatlarla satılan parçalar. Ve bu durum sigortacıların belini büküyor.

10 yılda trafikte 1,7 milyon üzerinde ağır hasarlı aracın dolaştığını belirten Doğan, bu araçların trafiğe nasıl çıktığını ayrıntılarıyla anlattı:

Ağır hasar kaydı açtırmak sigortacılara göre daha ekonomik

"Sigortacılarla konuştum. Özellikle kazalarda çokça zarar gören tampon, çamurluk, far, ayna gibi parçalar ile hava yastıkları, elektronik kontrol üniteleri gibi yedek parçaların hiçbir kontrolü yapılmadan fahiş fiyatlarla satıldığını, hal böyle olunca da aracı ağır hasarlı yapmanın daha avantajlı olduğunu söylüyorlar. Örnek de veriyorlar: 500 bin liralık lüks bir aracın iki hava yastığı patlamışsa, bir de tamponda biraz hasar varsa yetkili servis neredeyse 150 bin liranın üzerinde bir maliyet çıkarıyor. Vatandaş da ‘artık bu aracı istemiyorum’ diyorsa; ağır hasar kaydı açtırmak sigortacılara göre daha ekonomik.

Trafiğe çıkmasında hiçbir sorun yok

Bu durumda sigorta şirketi aracı satışa çıkarıyor, alan da yetkili servis değil bir başka serviste 60-70 bin liraya aracı onarıp ya kullanıyor ya da satıyor. Bu şekilde aracın sadece adı sigorta literatüründe ağır hasarlı, yoksa aracın trafiğe çıkmasında hiçbir sorun yok, güvenlik sorunu da yaşatmıyor.

Oysa bizdeki parça maliyetleri yurtdışındaki gibi düşük olsa sigorta şirketleri az hasarlı araçları onartacak, yüzde 80 hasarlı aracı ise hurdaya ayırtacak. Böylece trafik, kasko gibi oto sigortalarının primleri düşecek, hasarlı araçlar trafikte dolaşıyor diye bir tartışma da yaşanmayacak."