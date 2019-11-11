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Süleyman Soylu fidan kampanyası için Şırnak Namaz dağında şehit evladıyla gitti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 81 ilde 'Geleceğe Nefes' adlı fidan ekimi kampanyasına destek vermek için Şırnak sınırları içinde Namaz Dağı'ndaydı. Soylu bölgeye yanına şehit evladını alarak gitti.

İçişleri Bakanı Soylu, tüm Türkiye'de büyük heyecan uyandıran ve beklenilenin çok ötesinde bir katılım gerçekleşen 'Geleceğe Nefes' fidan kampanyasında yer aldı.

81 ilimizde aynı anda başlayan fidan ekimi kampanyası için Bakan Soylu kendine Şırnak'ı ilimizi seçti.

Şehit evladını yanında götürdü

Şırnak sınırları içerisinde kalan Namaz Dağına, yanına şehit evladını alarak giden Soylu sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Hatıra selfie'si çekti

Bakan Soylu ayrıca fidan dikimi esnasında vatandaşlarla hatıra selfie'si çekti.

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