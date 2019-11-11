Geleceğe Nefes fidan dikiminde rekor! Türkiye'ye 11 milyon fidan dikildi
TÜRKİYE Geleceğe nefes kampanyasında Guinness rekorlar kitabına giren bir fidan dikimi gerçekleştirildi.
Geleceğe nefes kampanyasında tüm Türkiye'nin beklediği gün gelip çattı. Bugün İstanbul'dan Van'a, Ardahan'dan İzmir'e kadar yurdun dört bir köşesinde geleceğe nefes kampanyası ile sahiplenilen fidanlar dikiliyor. Ankara'da fidan dikimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Erdoğan'a Emine Erdoğan da katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şırnak Namazdağı'nda mehmetçikle fidan dikimini başlattı.
81 ilde bugün dikilecek olan fidanlarla rekorlar kitabına girildi. 2 saat içinde en çok fidan dikiminde rekor Endonezya'ya aitti. Türkiye bu rekoru kırdı. Kampanya çerçevesinde hedeflenen fidan sayısı 11 milyondu. Türk halkı kampanyaya o kadar büyük ilgi gösterdi ki sahiplenilen fidan sayısı rekor kırarak 13.700.540 oldu. En çok fidan sahiplenilen illerde ise ilk 5'e Manisa, Isparta, Tunceli, Bingöl, Edirne girdi.
Rekorlar kitabına giriyor
Geleceğe nefes kampanlası ile bugün Türkiye iki ayrı Guinness Dünya Rekoru'na koşuldu. Ağaçlandırma seferberliğinde, Çorum'da "1 saatte en çok fidan dikme rekoru" ile "Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü'' rekorlarına imza atılması bekleniyor.
Çorum'daki rekor denemesi, Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada, Guinness yetkilileri gözetiminde gerçekleştirildi. Saat 12:20'de başlayan rekor denemesi, saat 13:20'de tamamlandı. Rekor denemesinde 3 bin kişi fidan dikti. Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı.