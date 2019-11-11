Geleceğe Nefes fidan dikiminde rekor! Türkiye'ye 11 milyon fidan dikildi

81 ilde bugün dikilecek olan fidanlarla rekorlar kitabına girildi. 2 saat içinde en çok fidan dikiminde rekor Endonezya'ya aitti. Türkiye bu rekoru kırdı. Kampanya çerçevesinde hedeflenen fidan sayısı 11 milyondu. Türk halkı kampanyaya o kadar büyük ilgi gösterdi ki sahiplenilen fidan sayısı rekor kırarak 13.700.540 oldu. En çok fidan sahiplenilen illerde ise ilk 5'e Manisa, Isparta, Tunceli, Bingöl, Edirne girdi.