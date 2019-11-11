Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2019

Kaymakamlık sınavı 10 Kasım Pazar günü binlerce adayın katılımı ile yapıldı ve sınav 150 dakika sürdü. Peki 100 üzerinden en az 70 puan alınması gereken kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması 10 Kasım'da sınava giren adayların gündeminde. Peki, kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav soruları ve sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler

Kaymakamlık sınav soruları ne zaman yayınlanır: Geçtiğimiz yıl 2 Eylül tarihinde uygulanan Kaymakamlık sınavının soruları, 4 Eylül tarihinde yayımlanmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında Kaymakamlık sınav sorularının 12 Kasım Salı günü yayınlanması bekleniyor.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanır: 9 Kasım Pazar günü 10.15'te başlayan ve 150 dakika süren Kaymakamlık sınavının sonuçları, ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 4 Aralık Çarşamba günü yayımlanacak.

Sınavdan geçer not kaç olacak: 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklar.