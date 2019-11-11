Geleceğe Nefes fotoğraf yükleme linki! Fidan dikimi fotoğraf albümüne girin

Geleceğe nefes kampanyasına katılanlar online olarak fidan dikiminden gönderecekleri fotoğraflarla Guinness rekorlar kitabına girecek olan albümde yer alabilir. Fotoğrafları yüklemek için yapmanız gerekenleri aktaralım.

Geleceğe nefes kampanyasında tüm Türkiye'nin beklediği gün gelip çattı. Bugün İstanbul'dan Van'a, Ardahan'dan İzmir'e kadar yurdun dört bir köşesinde geleceğe nefes kampanyası ile sahiplenilen fidanlar dikiliyor.

Kampanya çerçevesinde hedeflenen fidan sayısı 11 milyondu. Türk halkı kampanyaya o kadar büyük ilgi gösterdi ki sahiplenilen fidan sayısı rekor kırarak 13.700.540 oldu. En çok fidan sahiplenilen illerde ise ilk 5'e Manisa, Isparta, Tunceli, Bingöl, Edirne girdi.

Rekorlar kitabına girecek

Geleceğe nefes kampanlası ile bugün Türkiye iki ayrı Guinness Dünya Rekoru'na koşacak. Ağaçlandırma seferberliğinde, Çorum'da "1 saatte en çok fidan dikme rekoru" ile "Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü'' rekorlarına imza atılması bekleniyor.

Fidanını dikip fotoğrafını paylaş rekorlar kitabına gir



Sahiplendiğiniz fidanları dikerken çekeceğeniz bir fotoğrafla "dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü'ne girebilirsiniz. Yapmanız gereken fidan dikiminden bir fotoğrafınızı aşağıdaki görsele tıklayarak yüklemek.





Bugün bütün illerde sahiplenilen fidanların dikimi yapılıyor. İsteyen herkes sahiplendiği fidanı dikmeye gidebilir. Fidan dikimi tören alanlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz

Geleceğe Nefes fidan dikimi tören alanları için tıklayınız