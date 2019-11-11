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Mardin Kızıltepe'de polis ele geçirdi Litresi 10 milyon dolar

MARDİN Kızıltepe'de polisin baskın yaptığı bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi. Akrepten elde edilen zehir başta ilaç sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor ve litresinin fiyatı 10 milyon dolara kadar çıkıyor.

MARDİN'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'nde arama yaptı.

Evin bodrum katına inen polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ekipler şeffaf kutularda yer alan 217 adet canlı akrep buldu.

Milli parklar müdürlüğüne verildi 

İHA'da yer alan habere göre muhafaza altına alınan akrepler, Kızıltepe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat gereği Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine teslim edildi. İdari işlem yapılması için H.Ç.’ye ait olan 217 adet canlı akrep Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Akrepten elde edilen zehirin başta ilaç sanayi olmak üzere birçok alanda kullanıldığı, litresinin ise 10 milyon dolara alındığı belirtildi.

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